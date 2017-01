Schleswig-Holstein

Ab Montag ist in Kiel der Seniorenpass erhältlich, außerdem werden vier Verdienstkreuze an Schleswig-Holsteiner verliehen. Was sonst los ist? Die Landes-FDP feiert ihren Neujahrsempfang, in Bovenau wird eine Demokratie-Kita ausgezeichnet und die Philharmoniker spielen erneut. Alles im Blick in den Tag.mehr