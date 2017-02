Schleswig-Holstein

Fußgänger in Kiel aufgepasst: Für die Bauarbeiten am Sport- und Freizeitbad an der Hörn muss die Fußgängerrampe an der Gablenzbrücke gesperrt werden. Und wer sich weiterbilden möchte, sollte sich um die Anmeldung an den beruflichen Vollzeitschulen kümmern.mehr