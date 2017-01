Anbaden am Neujahrstag

Rein in die Fluten: Das ist nichts für Weicheier! Entlang der Küsten von Nord- und Ostsee ist das Neujahrsanbaden längst zur Kultveranstaltung geworden, zu einem Riesenspaß für Zuschauer und natürlich für die Hardliner selbst. Und auch im schleswig-holsteinischen Binnenland knüpft man inzwischen an diese Tradition an, etwa in Norderstedt, Stolpe und am Ihlsee.mehr