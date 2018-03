Unser reichweitenstarkes Newsportal KN-Online.de liefert aktuelle Nachrichten und Service-Informationen – nicht nur auf der stationären Website, sondern auch über die KN Mobil App für Smartphones sowie über die gängigen Social Media Kanäle.

Wir gestalten den digitalen Wandel in der Medienbranche mit. Daher ist es für uns besonders wichtig, in allen Bereichen des Unternehmens qualifizierte und motivierte Mitarbeiter zu beschäftigen. Wir unterstützen Sie auch nach Ausbildung und Studium durch Weiterbildungs-maßnahmen in Ihrer fachlichen und persönlichen Entwicklung. Sie finden bei uns eine kollegiale und offene Arbeitsatmosphäre.

Wir bieten Ihnen Leistungen nach den jeweiligen Tarifverträgen (u. a. tarifliche Vergütung einschl. Urlaubsgeld und Jahresleistung, 30 Tage Urlaub pro Kalenderjahr sowie vermögenswirksame Leistungen) und Sie kommen in den Genuss weiterer Vorteile, z.B. Mitarbeiterrabatte auf unsere Produkte.

Als familienfreundlicher Arbeitgeber bieten wir Ihnen Arbeitszeitmodelle an, die eine Vereinbarkeit von Beruf und Familie ermöglichen. Ferner stellen wir Ihnen ein Intranet-Online-Portal „Mein Familienservice“ zur Verfügung und haben ein Eltern-Kind-Zimmer eingerichtet, in dem Sie arbeiten und Ihr Kind betreuen können. Auch für eine kostenlose Kindernotfallbetreuung in einer nahe gelegenen Kindertagesstätte bei kurzfristig fehlender Kinderbetreuung aufgrund von Streik o.ä. ist gesorgt.

Darüber hinaus können Sie eine Beratung und Vermittlung im Bereich Pflege (Homecare-Eldercare) über einen externen Partner in Anspruch nehmen, der auch im Bereich des Lebenslagen-Coachings (Themenfelder: Abhängigkeit/Sucht, Partnerschaft, Erziehung, psychische Gesundheit, Familienrecht, Konflikte, Schulden) unterstützt – dies alles selbstverständlich anonym. Die Kosten werden vom Unternehmen getragen.