Kiel

„Seit Jahren erleben wir, dass die Krise besonders für junge Menschen auf dem Arbeits- und Wohnungsmarkt trifft. Außerdem ist Bildung in Schule, Betrieb oder Universität drastisch unterfinanziert", erklärte Mirko Brenner von der Verdi-Jugend. 16 Jugendorganisationen würden deshalb in Zukunft der Wirtschaft und Politik noch stärker klar machen: "Wir zahlen nicht für eure Krise."

Sven Berger, der sich im DGB engagiert, kritisierte die Einkommenssituation vieler junger Menschen. Der DGB-Ausbildungsreport SH 2017 habe gezeigt, dass die durchschnittliche Ausbildungsvergütung in Schleswig-Holstein bei 705 Euro brutto liegt. Einzelne Berufsgruppen lägen jedoch weit darunter.

Mindestausbildungsvergütung

So hätten Mechatroniker 600 Euro im Monat zur Verfügung, Azubis im Friseurhandwerk sogar nur 450 Euro. Gleichzeitig hätten diese jungen Leute aber oft hohe Kosten, um zum Ausbildungsplatz zu kommen.Das Jugendbündnis fordert deshalb eine Mindestausbildungsvergütung, bezahlbaren Wohnraum und einen kostenlosen öffentlichen Personennahverkehr.

Azubi-Ticket für Bus- und Bahn

So lange der nicht gegeben sei, müssten Auszubildende mit einem günstigen SH-Ticket für Bus und Bahn entlastet werden, forderte Anna Aurich vom DGB. "Das würde auch Umwelt und Klima entlasten.“

Zoe Eller vom Jugendbündnis erklärte unter Applaus auf der Abschlusskundgebung vor dem Legienhof: "Wir werden jedes Jahr mehr und wir werden politisch noch aktiver sein. Die Einkommens- und Bildungssituation, der Klimawandel, Krieg und Nationalismus sind für uns Kernfragen für mehr soziale und globale Gerechtigkeit."

Mehr Tarifbindung

Die Hauptrednerin Stephanie Schmoliner von der IG Metall Kiel-Neumünster warb für eine rege Beteiligung an der Europawahl. Nur so könnten europaweite Standards für gute Arbeitsbedingungen durchgesetzt und ein Dumping-Wettbewerb zwischen den Mitgliedsstaaten mit prekärer Arbeit und niedrigen Löhnen verhindert werden. "Wir brauchen mehr Tarifbindung in ganz Europa und armutsfeste Mindestlöhne in jedem EU-Mitgliedsstaat."