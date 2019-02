Sein Lager duckt sich tief hinein ins Dickicht eines Waldes in Kiel. In welchem genau, will Robert S. ebenso wenig sagen wie seinen richtigen Namen. Zu groß ist die Angst, dass man ihm sein Refugium nehmen könnte. Seit fast 20 Jahren schon lebt er im Wald. Weil er es muss. Und weil er es so will.