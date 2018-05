Kiel

Die E-Autos lösen die Fahrzeuge mit herkömmlichem Antrieb ab. Die Stadtwerke will sukzessive Pkw, die aus der Flotte ausscheiden, durch E-Mobile ersetzen.

„Wir wollen die E-Mobilität voranbringen und setzen nicht nur auf die Elektrifizierung unseres Fuhrparks, sondern auch auf den Ausbau der Ladeinfrastruktur in der Region. So werden wir in den kommenden zwei Jahren unser Ladenetz auf rund 50 Standorte im öffentlichen Raum ausbauen“, sagte Frank Meier, Vorstandsvorsitzender der Stadtwerke Kiel.

An acht Standorten können Elektroautos in Kiel geladen werden

Derzeit verfügt der Energieversorger über rund 20 E-Autos und bietet derzeit 15 öffentlich zugängliche Ladestationen, verteilt auf 8 Standorte im Kieler Stadtgebiet. Jede Ladestation hat zwei Ladepunkte, sodass zwei Fahrzeuge gleichzeitig geladen werden können. „Aus unseren Ladesäulen fließt ausschließlich 100 Prozent CO2-freier Ökostrom. So bringen wir die Energie klimaschonend auf die Straße“, so Meier.

