Kiel

Mit der „Stena Scandinavica“ fahren über 80 LKW und Busse aus ganz Deutschland und den Niederlanden nach Göteborg. Es ist die größte Teilnehmerzahl in der mehr als 30-jährigen Geschichte der Fahrt.

Die Tour startete am 30. August in Spelle und endet am 7. September in Neustadt-Glewe. Der Seehafen Kiel und die Stena Line unterstützen die Fahrt. Teilnehmer kommen aus allen Regionen Deutschlands sowie den Niederlanden.

Via Kiel geht es mit der „Stena Scandinavica“ nach Göteborg. Von dort aus werden laut Organisatoren die schwedischen Städte Tidaholm, Hillerstorp, Malmö und Trelleborg angesteuert. Von Trelleborg führt die Fährüberfahrt wieder mit der Stena Line zurück nach Sassnitz bis zum Endpunkt der Tour, dem Autohof Hoyer in Neustadt-Glewe.