Kiel

CAU-Präsident Lutz Kipp gab in seiner bewusst knappen Eröffnungsrede vor 1202 Gästen die Losung des Abends aus: „Lasst uns tanzen!“ Monika Heinold (Grüne) versprach er zuvor, ausnahmsweise einmal nicht über Geld zu reden - und ernannte die Finanzministerin zur „Tanzministerin“. Dann schritt Kipp mit Ehefrau Inga zum Eröffnungstanz, der das Startsignal für eine lange Feiernacht war.

Kieler Kultband „ Tiffany “ verlieh dem Ball eine Partynote

Im oberen Saal spielte die Bigband der CAU, im unteren erstmals „ Tiffany“: Die Kieler Kultband, die gewohnt sicher und bestens gelaunt auch ihr Pop- und Schlagerreportoire spielte, verlieh dem Ball eine ungewohnte Partynote. Den meisten Gäste gefiel es: Bis weit nach Mitternacht war die Tanzfläche stets besetzt. Dabei war es dem Team und Organisatorin Daniela Kneiding mit viel Liebe zum Detail erneut gelungen, aus den sonst eher schmucklos-funktionalen Räumlichkeiten der Mensa Ballsäle zu zaubern.

Uni-Bigband der CAU vergnügte ihr treues Publikum im oberen Bereich der Mensa

„Wenn etwas gut läuft, muss man es nicht neu erfinden“, sagte Kipp im Laufe des Abends. Von Swing, Jazz und Blues über Rock und Pop oder Latin bis hin zu Gesang, Tango, Walzer und den Klassikern der Uni-Bigband, die ihr treues Publikum vergnügte, war alles mit dabei. CAU-Pressesprecher Boris Pawlowski lobte den Ball als „hierarchiefreie Zone“, in der alle Gäste miteinander ins Gespräch kommen könnten. Und auch in der 2019er-Version des CAU-Balls wurde eine Tradition zur Freude des Publikums gepflegt: Das Team von „Uni-Tanz Kiel“ begeisterte pünktlich um 22.30 mit einer Show-Einlage. In einer Woche geht die Ballsaison weiter. Dann laden die Freunde des Theaters in Kiel zum Opernball ein.

Weitere Nachrichten aus Kiel finden Sie hier.