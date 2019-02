Kiel

Die Filmemacher Claus Oppermann und Gerald Grote hatten aus 30 Stunden Rohmaterial, von Amateuren privat auf Schmalfilm gedreht, die Dokumentation "Schnee von gestern" produziert. Rund eine Stunde dauert die Zeitreise in den Katastrophenwinter vor 40 Jahren, und im Anschluss an den Film stellte sich Oppermann den Fragen von Chefredakteur Christian Longardt.

Schneekatastrophe ließ Menschen zusammenrücken

Warum der Film auch nach so langer Zeit noch so gut beim Publikum ankomme? Weil jeder von diesem besonderen Ereignis seine eigene Bilder im Kopf habe, sagte Oppermann. Weil der Film eben diese private Perspektive einnehme. Und weil jeder sich daran erinnere, wie die Menschen im Angesicht der Schneekatastrophe zusammengerückt seien, sich gegenseitig geholfen hätten.

Das dokumentiert der Film auf beeindruckende Weise: So zeigt er den Gastwirt, der sich bei minus 20 Grad aufmachte, um eine in Not geratene Familie mit neugeborenem Kind aus einem eingeschneiten Haus zu befreien, oder den Bäcker, der mit einem Sack Brötchen über schneeverwehte Äcker stapfte, um eingeschlossene Hotelgäste zu versorgen.

Die Gefahr bleibt

Dörfer, die tagelang ohne Strom blieben, unpassierbare Bahnstrecken und Autobahnen, 17 Todessopfer in Deutschland, davon sechs in Schleswig-Holstein - wäre das Land bei der Wiederholung einer solchen Extremsituation heute tatsächlich besser gewappnet, wie das Innenministerium des Landes erklärt hatte? Filmemacher Oppermann ist da skeptisch, unter anderem wegen des Rückzugs von Bundeswehreinheiten aus Schleswig-Holstein. Zwar gebe es inzwischen digitale Helfer wie Smartphones mit Ortungsfunktion. "Aber auch Handys brauchen Strom."

Film kommt auf DVD raus

"Schnee von gestern" sei bisher nie im Fernsehen gelaufen, sagte Claus Oppermann. Wer sich dieses Stück Landesgeschichte dennoch einmal in Ruhe zu Haus ansehen will, muss noch ein wenig Geduld haben: Eine neue Auflage der DVD ist in Vorbereitung und soll ab etwa Mitte Februar in den KN-Geschäftsstellen erhältlich sein.

Fotos, Videos und Hintergründe zum Thema Schneekatastrophe lesen Sie in unserem Multimediadossier: Stillstand die Schneekatastrophe 1978/79 in Schleswig-Holstein.

Von KN-online