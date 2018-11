Kiel

Aufgeregt ist kaum einer in der Mensa. Warum auch, schließlich wird hier nur gerechnet, finden Simon (10) und Felix Herzog (13). Die Brüder gehen auf die Max-Planck-Schule, beide finden Mathe „cool“. „Das liegt wohl daran, das Mama Mathelehrerin ist und Papa Mathematiker“, sagt Simon. Auch Charlotte Nawotki ist entspannt. „Ich war ja letztes Jahr schon bei der Matheolympiade der Grundschüler dabei“, sagt die Zehnjährige, die damals Dritte im Landeswettbewerb der Grundschüler geworden ist. „Mathe ist toll, weil es immer nur eine richtige Lösung gibt“, findet Neuntklässlerin Randi Beth (14).

Mit Rechenaufgaben qualifiziert

Mathe macht eben Spaß: Das finden alle Schüler von Klasse fünf bis zur Oberstufe der Kieler Gymnasien und Gemeinschaftsschulen. Freiwillig hatten sie schon im Vorfeld etliche Rechenaufgaben gelöst und sich so für die Kreisolympiade qualifiziert. Jetzt brüten 85 helle Köpfe über den drei Aufgaben für ihre Klassenstufe. „Zwei Stunden Zeit haben die Fünft- und Sechstklässler für die Lösungen, drei bis 3,5 Stunden Zeit bekommen die anderen Klassenstufen, die bundesweit einheitlichen Aufgaben zu lösen und den Lösungsweg ausführlich zu begründen“, erklärt Helmut Mallas, Kreisbeauftragter der Mathematik-Olympiade. Zu den Aufgaben gehört unter anderem die Berechnung von Flächen und Geschwindigkeiten, das Lösen von Prozentrechenaufgaben und anderes mehr – und das ohne Taschenrechner und andere Hilfsmittel.

Ergebnisse kommen Anfang Dezember

Ob die Schüler mit ihren Lösungen richtig liegen, erfahren sie Anfang Dezember. „Für alle, die wenigstens eine Aufgabe richtig gelöst haben, gibt es eine Urkunde“, so Mallas. Die allerbesten Mathematiker der Kreisolympiade erhalten zudem eine Einladung zum Landeswettbewerb der Mathematik-Olympiade am 22. und 23. Februar 2019 an der Europa-Universität in Flensburg.