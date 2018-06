Kiel

„Na klar, die haben jeden Tag trainiert.“ Gundula Britschin, Leiterin der Kita „Spaßbande“ des Arbeiter-Samariter-Bundes (ASB) in Dietrichsdorf, war sehr stolz auf ihre Kleinen, die der Sonne und dem hügeligen Rundkurs tapfer trotzten und durchhielten bis zum Schluss. Kein Wunder nach der fast schon generalstabsmäßigen Vorbereitung. Ehe es morgens ans Spielen ging, hatte die etwa 35 Kinder umfassende Laufgruppe der „Spaßbande“ in den Wochen vor dem Lauf diszipliniert trainiert und am Ende genug Puste, um die magische Marke von 15 Minuten Laufen ohne Pause zu schaffen.

Alle sind Sieger: Jeder Teilnehmer bekam eine Urkunde

Auf die bewältigte Strecke kam es dabei nicht an. „Wir haben es schon immer so gehalten, dass es nur Sieger gibt und alle Kinder eine Urkunde mit nach Hause nehmen dürfen“, beschreibt Anke Ehmke-Lensch von der ETV den Dabeisein-ist-alles-Charakter des Kita-Laufs.

Lauf-Event hat damals ganz bescheiden angefangen

Ausgetragen wurde das Gipfeltreffen der Laufknirpse bereits zum neunten Mal. Anfangs, so erinnert sich Anke Ehmke-Lensch, war eigentlich nur ein sportlicher Abschluss des Kindergartenjahres für vier Einrichtungen vom Ostufer geplant. Dann fragte die Stadt an, ob auch die Kieler Bewegungskindergärten mitmachen könnten. Und weil die Premiere außerdem mit der Fertigstellung des ersten Bauabschnitts vom Sportpark zusammenfiel, wurde unverhofft ein recht großes Event mit immerhin etwa 100 Nachwuchsläufern daraus. Inzwischen hat sich die Teilnehmerzahl bei etwa 400 eingependelt, und zur Freude der ETV-Organisatorinnen sieht es mit den Sponsoren ähnlich stabil aus. Die Kieler PSD-Bank, die AOK, der Markant-Markt, die Agentur Lemon Design und der Bürofachmarkt Staples unterstützen den Lauf jeweils in dem Bereich, in dem sie tätig sind.