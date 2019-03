Kiel

„Beide Städte verbindet ein gemeinsames kulturelles und historisches Erbe und eine ähnliche Wirtschafts- und Stadtentwicklung“, heißt es in einer Beschlussvorlage des Stadtpräsidenten Hans-Werner Tovar, der der Hauptausschuss zugestimmt hat. „Mit diesen Gemeinsamkeiten, der Lage an der Ostsee und der geografischen Nähe bieten sich ideale Voraussetzungen für eine enge kommunale Zusammenarbeit.“

Ratsversammlung hat das letzte Wort

Die Kooperationsvereinbarung mit Aarhus muss am kommenden Donnerstag noch in der Ratsversammlung beschlossen werden. Nach dem Votum des Hauptausschusses gilt eine Zustimmung dort als sicher. Das Datum und den Ort der Vertragsunterzeichnung müssen beide Partner noch abstimmen.

Vereinbarung läuft zunächst fünf Jahre

Die Vereinbarung hat eine Laufzeit von zunächst fünf Jahren. Das sei richtig so, sagte Tovar. Beide Partner müssten die Möglichkeit haben, „mit Anstand“ aus der Partnerschaft auszusteigen, wenn sie feststellten, dass sie nichts bringe. Dann dürfe ein Ausstieg nicht „zum Politikum werden“. Er gehe aber nicht davon aus, dass es dazu komme, sagte Tovar. Er hob hervor, dass außer der wirtschaftlichen Entwicklung auch menschliche Begegnung wie etwa ein Austausch in den Bereichen Schule und Kultur in dem Vertragswerk festgeschrieben sei.

Der Städtevertrag schreibt schon für 2019 fünf Kooperationsschwerpunkte fest: Internationalisierung, Digitalisierung, Hochschulkooperationen, Business-Förderung, Eventmanagement und Stadtentwicklung. Darüber hinaus werden die Verbindung im Ostseeraum, die Kooperation zwischen Hochschulen, Stadt und Wirtschaft, der Tourismus sowie der Kultur- und Schulaustausch genannt.

Aarhus und Kiel haben viel gemeinsam

Tatsächlich ist die zweitgrößte Stadt Dänemarks dem 270 Straßenkilometer entfernten Kiel in vielerlei Hinsicht durchaus ähnlich. Aarhus hat knapp 275.000 Einwohner (Kiel rund 250.000), liegt an der Ostseeküste Jütlands, entwickelte sich einst als florierendes Seehandelszentrum und später als vielseitiger Industriestandort mit dem größten Containerhafen Dänemarks. Aarhus ist zudem Sitz der größten dänischen Universität mit 45.000 Studenten.

Weitere Nachrichten aus Kiel lesen Sie hier.