Kiel

Ulf Kämpfer und Hans-Werner Tovar (beide SPD) gehörten der etwa 60-köpfigen Delegation aus Hamburg und Schleswig-Holstein an, die zu einem einwöchigen Besuch in die USA gereist war. In San Francisco eröffnete Staatskanzleichef Dirk Schrödter (CDU) ein Kontaktbüro, um „die Tür zur innovativsten Region der Welt“ aufzustoßen. Das Northern German Innovation Office soll Kontakte zwischen norddeutschen und amerikanischen Technologieunternehmen im Silicon Valley vermitteln. An der Spitze des Büros steht mit Tim Ole Jöhnk ein gebürtiger Kieler.

Kieler leitet das Kontaktbüro für deutsche und amerikanische Firmen

Jöhnk zog 2014 nach Oregon, um den MBA (Master Of Business Administration) zu absolvieren. Danach fand der 29-Jährige einen Job in der Venture-Szene im Silicon Valley. Künftig wird es seine Aufgabe sein, Firmen aus Schleswig-Holstein und Hamburg mit Unternehmen in der Technologieregion Silicon Valley zu vernetzen.

Beide Städte unterzeichneten Abkommen zur Abfallvermeidung

Kämpfer und Tovar vereinbarten mit London Breed (44), seit Juni Bürgermeisterin von San Francisco, ein Austauschprogramm zum Thema Abfallvermeidung, das San Francisco mit der Kampagne „Zero Waste“ vorantreibt. „Wir haben ähnliche Ideale. Auf dem Feld aber sind wir weiter“, verwies Kämpfer auf die Müllverbrennung. Gerade beim Thema Umwelt- und Klimaschutz habe es mit Blick auf den US-Präsidenten Donald Trump durchweg die Bitte um Unterstützung in Europa und Kiel gegeben.

Austausch auch mit schleswig-holsteinischen Schulen

Da auch das deutsche duale Bildungssystem als Vorbild gilt, kamen Kieler Schulvertreter jetzt dem Wunsch eines Colleges nach einer ersten Partnerschaft zu den regionalen Bildungszentren in Kiel und in Plön nach. Das Abkommen sei ein tolles Signal, findet Kämpfer, der auf weitere sich anbahnende Schüler-Austauschprogramme setzt.