Der Klaus-Exner-Platz in Ellerbek, das Herzstück der Wohnsiedlung an der Julius-Brecht-Straße, ist in einem traurigen Zustand: Die Beete sind verwildert, der Brunnen versiegt, dazwischen liegt Müll. Das soll sich nun ändern, wie Madleen Bergmann vom Stadtteilbüro Ost dem Ortsbeirat berichtete.