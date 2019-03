Kiel

Der Unfall ereignete sich am 6. März 2019 auf der A215 kurz vor Kiel. Um 11.10 Uhr war der Flixbus in Berlin gestartet, kurz vor 17 Uhr geriet er rechts von der Fahrbahn ab und drohte in den Graben zu kippen, wie ein Sprecher der Autobahnpolizei berichtete. Demnach war eine Unaufmerksamkeit des Busfahrers die Ursache für den Unfall.

Aus Sicht der Polizei Kiel ging er gut aus. Für Valentina Schleicher nicht. Sie, die nach einem glücklichen Geburtstagsbesuch in Berlin bei ihren Kindern und Enkeln nur noch schnell nach Hause wollte, musste genauso wie rund 25 andere Reisende den Bus verlassen. Das Gepäck jedoch verblieb aus Sicherheitsgründen im Bus: „Wir haben über zwei Stunden im Regen und der Kälte auf einen Ersatzbus gewartet“, berichtet die Plönerin.

Schleichers stellten Koffer-Suchanfrage übers Internet

Für Valentina Schleicher ist die Geschichte längst nicht beendet. Seither versucht sie nämlich mit Hilfe ihrer Familie, den Koffer wiederzubeschaffen. Bis gestern vergeblich. Übers Internet haben die Schleichers bei Flixbus eine Suchanfrage für das verlorene Gepäckstück gestellt. „Es heißt, wir werden benachrichtigt, wenn der Koffer auftaucht. Das könne 14 Tage dauern“, berichtet die 68-Jährige.

„Sie können sich vorstellen, wie schlecht man sich fühlt.“ Ihr Mann Alexander schätzt den Wert des Koffers samt Inhalt auf 400 Euro. Am meisten vermisst Valentina Schleicher ihren Tablet-Computer, der sich auch darin befand. Größtes Problem sind aber die inzwischen wohl vergammelten Fleisch- und Wurstwaren. Wenn der Koffer nicht bereits entsorgt wurde, „dann stinken jetzt meine ganzen Sachen“.

Flixbus will den Koffer liefern - doch etwas fehlt

Am Montagnachmittag schließlich, als die Kieler Nachrichten bei dem Busanbieter nachgefragt hatten, kam die erlösende Nachricht. Der Koffer sei aufgefunden und werde kostenfrei an Frau Schleicher versendet, teilte Flixbus-Sprecher Tewe Schefer mit. „Wir bedauern den Vorfall und dass es zu Verzögerungen kam.“ Allerdings: Verschickt wird laut Flixbus ein „Koffer, auf den die mitgelieferte Beschreibung passt und in dem sich die aufgelisteten Inhalte befinden – bis auf die Lebensmittel.“

Das Rätsel ist noch nicht gelöst

Nachdem sich die Schleichers bisher das Verschwinden ihres Koffers damit erklärt hatten, dass er so gestunken hat und Flixbus ihn wohl entsorgt haben müsse, stellt sich die Plönerin nun neue Fragen: Hat Flixbus das verdorbene Fleisch herausgenommen? Oder wird der falsche Koffer geliefert? Bei Frau Schleicher geht es zurzeit wirklich um die Wurst.

