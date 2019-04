Kiel

Vom verschneiten Nordkap ist am Sonntag die „ Aidacara“ nach Kiel gekommen. Das 193 Meter lange Schiff leitete den ersten Reisewechsel des Jahres bei den Kreuzfahrtschiffen ein. Rund 1000 Passagiere stiegen aus, 1000 neue stiegen ein.

Kanalpassage der " Aidacara " wurde gestrichen

Von Kiel aus ging es am Abend wieder nordwärts. Eine einwöchige Reise nach Südnorwegen steht auf dem Programm. Dabei gab es aber eine kleine Planänderung. Die Passage des Nord-Ostsee-Kanals musste aus "operativen Gründen" gestrichen werden. Statt in die Schleuse Holtenau ging es nordwärts in Richtung Großer Belt.

Die Abfertigung der " Aidacara" war am Sonntag, 7. April 2019, die erste Bewährungsprobe für Kieler Hafen nach der Wintersaison. 177 weitere Schiffsbesuche stehen bis Ende Oktober auf dem Plan des Seehafens. Damit wird es die bislang erfolgreichste Saison Kiels als Hafen für Kreuzfahrtschiffe.

Kreuzfahrtschiffe werden in Kiel immer größer

Bei der Passagierbeförderung haben mit rund 1,5 Millionen Urlaubern und Geschäftsreisenden die drei Fährlinien ab Kiel zwar weiter die Nase vorn, doch die Kreuzfahrer holen auf. „Das liegt daran, dass die Schiffe immer größer und moderner werden“, sagt Seehafenchef Dirk Claus. In diesem Jahr sollen erstmals 600000 Kreuzfahrtpassagiere in Kiel erwartet werden.

Die 1996 gebaute „ Aidacara“ war damals zwar das größte Passagierschiff in Kiel, doch inzwischen ist die „Ur-Aida“ mit 193 Metern Länge und 38557 BRZ eines der kleineren Schiffe. Sie ist mit nur elf Decks auch das kleinste Schiff in der Flotte der Rostocker Aida Cruises.

60 Anläufe von Aida 2019 in Kiel

Die Reederei wird in diesem Sommer erstmal 60 Anläufe von Kreuzfahrtschiffen in Kiel absolvieren. Damit ist Aida am häufigsten von allen Kreuzfahrtreedereien in Kiel.

Als nächstes Kreuzfahrtschiff kommt am Freitag die „Viking Sky“ aus Norwegen. Sie wird von 8 bis 17 Uhr am Ostseekai festmachen. Sie soll am Freitagabend dann durch den Nord-Ostsee-Kanal nach Hamburg fahren.