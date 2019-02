Kiel

Wie die Stadt Kiel und die Polizei am Donnerstag mitteilten, wurde eine britische 250-Kilogramm-Bombe am Mittwoch bei Bauarbeiten im Bereich der Preetzer Straße in Elmschenhagen gefunden. Die Bombe soll am Sonntag entschärft werden. Die Straßen im Evakuierungsbereich sind ab 11 Uhr für den Verkehr gesperrt. Bis 12 Uhr müssen die 2000 Anwohner ihre Häuser verlassen haben.

Der Kampfmittelräumdienst wird nach der Entschärfung des Blindgängers dessen Detonator (Sprengzünder) sprengen. Er sorgt im Normalfall nach dem Aufprall der Bombe auf den Boden für die eigentliche Zündung der Sprengladung. Die Lautstärke der geplanten Sprengung wird laut Polizei vergleichbar mit dem Zünden eines mittelgroßen Böllers sein.

Liveblog zur Bombenentschärfung in Kiel-Elmschenhagen, 24.02.2019