Ergiebige Kontrolle durch Zivilbeamte am Hauptbahnhof Kiel: An den Bushaltestellen haben Polizisten am Freitagnachmittag drei 19- und 20-Jährige durchsucht. Dabei fanden sie Marihuana, Ecstasy und eine Machete. Zeugen, die die Klinge der Waffe gesehen hatten, rannten vor Angst davon.