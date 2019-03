1500 Haushalte waren am Mittwochmittag im Osten von Kiel ohne Strom: 300 Haushalte in Kiel-Gaarden wurden zunächst wieder versorgt, 1200 weitere in Ellerbek mussten etwas länger warten, so die Stadtwerke. Die Feuerwehr musste eine Person aus einem Fahrstuhl befreien, das RBZ Technik beendete den Unterricht früher.