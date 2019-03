Kiel

Der Bahnhofsvorplatz ist gut gefüllt, als pünktlich um 16 Uhr die Kundgebung "Feminists strike back! Queerfeministisch – kämpferisch – solidarisch" beginnt. Frauen sämtlicher Altersklassen haben sich versammelt, um für mehr Rechte und Anerkennung einzutreten. Eine von ihnen ist Lara Hellwig, die eine kostenlose Zeitung verteilt, die eigens für den Weltfrauentag produziert wurde. "Es gibt weltweit so viele Ungerechtigkeiten gegen Frauen", erklärt Lara Hellwig ihre Motivation, an der Demonstration teilzunehmen. "Auch wenn ich selber noch keine Ungerechtigkeit erfahren habe, möchte ich dagegen vorgehen", sagt sie.

Kritik an Paragraf 219a

Mit einem großen Banner sind Kirsten Hansen und Gabi Gschwind-Wiese auf den Bahnhofsvorplatz gekommen. Auf lila-farbenen Grund stehen in weißer Schrift die Wörter " Diskriminierung", "Armut", "§219a", "Femizid" und "Sexismus". Durch all diese Begriffe gehen zwei rote Striche. "Es ist einfach unmöglich, dass es immer die Frauen sind, die zurückstecken müssen und diskriminiert werden", sagt Hansen. Die Rentnerin hat ihre Tochter nach eigenen Angaben früher alleine großgezogen, ihrem Kind alles ermöglicht. Ihr selbst fehle nun aber im Alter das Geld. Auch Gabi Gschwind-Wiese ist alleinerziehend, wuchs in den 1960er Jahren selbst bei ihrer Mutter auf. "Ich bin schockiert, dass es 50 Jahre später immer noch so ist, dass hauptsächlich die Mütter die Erziehung übernehmen."

Auch Männer demonstrieren

Unterstützung bekommen die Frauen auch von Männern. Einer von ihnen ist Gazi Sikican. "Auch als Mann bin ich für Gleichberechtigung. Außerdem demonstrieren wir hier auch für Minderheiten und mehr Toleranz." Nach der Kundgebung am Bahnhof zog der Demonstrationszug weiter durch die Stadt bis zum Rathausplatz.

