Kiel

Der Liegeplatz der „ Gorch Fock“ an der Tirpitzmole wird noch über ein Jahr leer bleiben – jedenfalls fast. Vom 10. bis 14. Mai kommt das Segelschulschiff „ Eagle“ der US Coast Guard nach Kiel. Dann wird es dort ein vertrautes Bild geben. Das gab die US Küstenwache jetzt auf Facebook bekannt.

Größtes US-Segelschulschiff

Die „ Eagle“ ist eines der vier Schwesterschiffe der „ Gorch Fock“. Sie wurde 1936 bei Blohm + Voss als „ Horst Wessel“ für die Kriegsmarine gebaut. 1945 ging die Bark als Reparationsleistung an die USA, wo sie 1946 als „ Eagle“ für die Coast Guard startete. Sie ist das größte militärische genutzte Segelschulschiff der USA.

Die 89 Meter lange breite „ Eagle“ hatte mit der 22 Jahre jüngeren „ Gorch Fock“ eins gemein. Die musste für vier Jahre in die Werft. 2014 startete die US-Küstenwache die Grundsanierung ihres stolzen Schulschiffes. Mit einem Kostenrahmen von 25 Millionen Euro wurde die „ Eagle“ auf der Werft der US Coast Guard in Maryland für weitere 15 Dienstjahre saniert.

Kadetten-Wechsel in Kiel

Teil der Überholung war auch der Einbau eines neuen MTU-Diesels aus Deutschland. Zuvor war die „ Eagle“ von 1979 bis 1983 saniert worden. Die „ Eagle“ startet am 7. April in Maryland und segelt über Savannah, Portsmouth und Oslo nach Kiel. In Kiel werden in vier Tagen die Kadetten gewechselt.

