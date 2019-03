Kiel

Dafür wurde das Motto zum diesjährigen Tag der Deutschen Einheit, der in Kiel gefeiert wird, vorgezogen: „Mut verbindet“. Doch nicht nur auf dem Steg war das Gedränge groß, als es ins kühle Wasser ging. Auch am Ufer waren zahlreiche Schaulustige, die sich das Schwimm-Spektakel ansahen. Mancher Badegast hatte sich kreativ gekleidet. Auf das Outfit hatte auch eine Veranstalter-Jury einen Blick, um die besten Verkleidungen zu prämieren. Die DRK-Wasserwacht passte auf, dass keinem etwas passierte – übrigens temperaturgerecht in Neopren-Anzügen

Von KN-online