Frage:Frau Volquartz, der Verein „ Mach Mittag“ wird im August seinen Zweck erfüllt haben. Ab 1. September wird eine Mahlzeit pro Tag für jedes Kind an Schulen und Kitas 100-prozentig aus Bundesmitteln bezahlt. Beenden Sie das Engagement mit Freude oder mit einer gewissen Traurigkeit?

Angelika Volquartz: Mit großer Freude. Dass auch ein bisschen Wehmut mitschwingt, wenn eine so tolle Teamleistung zu Ende geht, ist klar.

Wie sieht die Bilanz aus?

Wir werden bis 31. August rund eine Million Euro für bedürftige Kinder gesammelt haben. Das ist eine sensationelle Zahl. Das eigentlich Sensationelle ist aber: Wenn wir dann den Schlussstrich ziehen, dann werden ausgehend von Kiel und vom Ehrenamt künftig bundesweit alle bedürftigen Kinder mit einer warmen Mahlzeit am Tag versorgt werden.

Sind Sie bis August weiter auf Spenden angewiesen?

Ja, auf jeden Cent. Wir sind weiter am Werben.

„ Mach Mittag“ ist mehr als ein Konto. Was wird aus dem sozialen Netzwerk, das da entstanden ist?

Wir werden das im Kuratorium besprechen. Dieses Projekt wird jedenfalls eine abgeschlossene Sache sein.

Planen Sie eine Abschiedsfeier?

Wir werden unsere Sponsoren zu einer Abschlussveranstaltung einladen, auch den Ministerpräsidenten, den Oberbürgermeister, unser Team – alle, die geholfen haben. Nichts Großes, aber ein Dank. Es wird kein Cent Spendengeld dafür aufgewendet.

