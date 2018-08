Kiel

Der zuletzt in einer holländischen Flüchtlingsunterkunft gemeldete Jemenite räumte ein, am Nachmittag des 8. Dezember 2017 in Kiel-Gaarden den neuen Lebensgefährten seiner Ex-Frau mit einem Messer angegriffen und lebensgefährlich verletzt zu haben. Ihm wird versuchter Totschlag vorgeworfen.

Tatort war die Bücherei am Vinetaplatz

Tatort war die Stadtteilbücherei im Vinetazentrum. Laut Vorwurf erlitt das Opfer, ein 27-jähriger Syrer, mindestens sieben Messerstiche in den Oberkörper, den rechten Arm und beide Beine. Anlass für den Kielbesuch des Täters war nach seinen Worten der Versuch, „die Familie zusammenzuführen“. Die seit März 2017 getrennt lebende Ehefrau wohnte mit den beiden gemeinsamen Töchtern in der Nähe des Vinetaplatzes. Die zwei- und fünfjährigen Mädchen sollen dabei gewesen sein, als ihr Vater den neuen Lebensgefährten ihrer Mutter angriff und dieser schwer verletzt zusammenbrach.

Angeklagter im Kern geständig

Der im Kern geständige Angeklagte sagte aus, er habe an der Haustür der Frau geklingelt und über Gegensprechanlage ein gemeinsames Mittagessen mit den Töchtern vereinbart. Ein fremder Mann – das spätere Opfer – habe seine Ex-Frau begleitet. „Er trug meine kleine Tochter auf dem Arm.“ Ihn habe sie als neuen Lebensgefährten vorgestellt. „Ich wohne im gleichen Haus, wir besuchen gemeinsam einen Deutschkurs“, habe der Mann ihm mitgeteilt.