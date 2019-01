Kiel

Ein Unbekannter hat in den vergangenen Wochen in Kiel dreimal Kinder angegriffen. Die acht- bis zwölfjährigen Schüler konnten sich zwar in allen Fällen losreißen und kamen mit dem Schrecken davon. Doch an den Schulen und in der Elternschaft ist die Sorge groß. Die Polizei Kiel ermittelt mit Hochdruck. "Wir gehen von einem Einzeltäter aus", sagte der Kieler Oberstaatsanwalt Axel Bieler.

Kinder in Kiel angegriffen: Serie binnen acht Tagen

Warum kam das Phantombild der Polizei Kiel erst jetzt?

Mithilfe der Aussagen des 12-Jährigen fertigten die Ermittler in Kiel erstmals ein Phantombild des Angreifers an, der eine schwarze Nike-Kapuzenjacke und Jeans getragen haben soll. Vor dem Gesicht mit den auffälligen Augenringen habe er sich ein schwarzes Tuch gebunden, so die Polizei, die Anfang der Woche eine öffentliche Fahndung startete.

Zur Galerie Die Nachricht, dass der unbekannte Mann noch mindestens ein weiteres Mal in diesem Monat ein Kind bedrängt hat, sorgt für eine Menge Gesprächsstoff. Bei Eltern und Kindern wächst die Angst vor dem unbekannten Mann mit der Kapuze.

"Wir mussten erst weitere Ermittlungen und einen Beschluss des Amtsgerichts abwarten", erklärte Polizeisprecher Matthias Arends. Kindliche Zeugen seien eine Herausforderung, sagte Oberstaatsanwalt Axel Bieler. "Sie wollen es dem Fragenden recht machen." Die Aussagen des Jungen bewertet die Staatsanwaltschaft aber als glaubhaft.

Die Straftat einzugrenzen, sei allerdings schwer. Kiels Oberstaatsanwalt Axel Bieler sprach von "versuchter Nötigung". Er habe aber auch Verständnis, wenn Eltern ein Sexualdelikt oder eine versuchte Entführung befürchten.

Mann mit Kapuze macht Kindern und Eltern in Kiel Angst

Unter den Müttern und Vätern seien die Angriffe des Kapuzenmanns in Kiel Thema Nummer eins. Es herrsche ein "beklemmendes Gefühl", sagte eine Mutter. Und: "Das wird bleiben, solange der Täter frei herumläuft." Eine andere hat ihre Tochter für den Notfall mit einer Trillerpfeife ausgestattet.

Sibylle Kilian, Leiterin der Uwe-Jens-Lornsen-Schule, mahnte, nicht in Hysterie zu verfallen. Die Ereignisse sollten aber auch nicht unter den Tisch gekehrt werden. Eltern sollten mit ihren Kindern sprechen, ihnen aber keine Angst machen, sondern konkrete Handlungsanweisungen mit auf den Weg geben, riet Lidija Baumann, Leiterin des Kieler Kinderschutzzentrums.

Von Niklas Wieczorek und Christin Jahns