Die zehn Wellensittiche gehörten zu den etwa 50 Vögeln, die in der verwahrlosten Wohnung ein trauriges Dasein fristeten. „Sie waren teilweise unterernährt, das Gefieder ganz stumpf und zerrupft. Wir mussten sie auch von Parasiten befreien“, beschreibt Tierpflegerin Finja Klein.

Zur Galerie Über 100 Tiere wurden nach der Zwangsräumung in einer Gaardener Wohnung ins Tierheim gebracht: Darunter Katzen, Kaninchen, Meerschweinchen und Vögel.

Davon erfuhr Anneliese Detlefsen, die ihre Schwiegermutter immer im Altenheim St. Anna besuchte und mit ihr oft vor der großen Vogelvoliere mit drei Abteilungen im Außenbereich stand. Mittlerweile betreut sie die Kanarienvögel, Nymphen- und Wellensittiche ehrenamtlich und schaut zwei bis drei Mal die Woche für zwei Stunden vorbei, um die Vögel zu füttern und mit ihnen zu sprechen.

Verwahrloste Tiere: Tragischer Fall von Animal Hoarding in Gaarden

Als sie vom tragischen Fall von Animal Hoarding in Gaarden im Internet las, ergriff sie gleich die Initiative. „Der Gebäudekomplex hier wird bald erweitert und dann wird ab Mai eine neue, richtig schicke Voliere gebaut“, sagt sie. Und wer hat es da nicht mehr verdient einzuziehen als die verwahrlosten Vögel aus Kiel-Gaarden?

In den Volieren, in dem es immer frische Luft, frisches Wasser und Wärmelampen gibt, können sich die Sittiche von der Tortur ihrer Vergangenheit erholen. „Das tut mir in der Seele weh, was man da mit den Tieren gemacht hat. Ich könnte heulen“, beschreibt Anneliese Detlefsen.

Senioren freuen sich über die Vögel

Noch sieht man gerupfte Stellen am Körper, „doch sie sehen schon wieder richtig gut aus“, lobt sie die Arbeit des Tierheims. Nun dürfen sich die Senioren über ihren Anblick freuen. „Sie stehen oft davor und erzählen davon, welche Tiere sie gehabt haben“, sagt sie. Noch bekommen die Vögel spezielles Futter, bald aber dürfen sie sich schon über frische Salatblätter, Wurzelgemüse und Apfelstücke freuen.

