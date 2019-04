Kiel Theodor-Heuss-Ring - Anwohner beschweren sich über Sperrungen Noch gelten keine Fahrverbote am Theodor-Heuss-Ring, doch die Alte Lübecker Chaussee und die angrenzenden Straßen spüren bereits die Auswirkungen der Luftreinhalte-Maßnahmen. Bei der Sitzung des Ortsbeirats Mitte gab es Beschwerden über dauerhupende Autos, rückwärtsfahrende Müllwagen und Staus.

Von Steffen Müller

In den Mittagsstunden hält sich der Verkehr in der Alten Lübecker Chaussee noch in Grenzen, doch nachmittags bilden sich Staus. Quelle: Ulf Dahl