Kiel

Viele Autofahrer schienen sich auf die Sperrung der stadteinwärts führenden Spuren der Saarbrückenstraße und der Abbiegespuren in Richtung Westring eingestellt zu haben.

Rückstau vom Theodor-Heuss-Ring

So war auf der Saarbrückenstraße stadtauswärts kaum ein Fahrzeug zu sehen, das von den Bauarbeiten überrascht wurde. Auch die Abfahrten des Theodor-Heuss-Rings in Richtung Westring blieben frei. Fahrzeuge, die von der Hasseer Straße oder vom Citti Park kommend auf den Theodor-Heuss-Ring auffahren wollten, mussten sich am Nachmittag jedoch in Geduld üben. Hier sorgte der ohnehin schon zähfließende Verkehr auf der B 76 in Richtung Ostring für erhebliche Rückstaus und längere Wartezeiten.

Freie Fahrt ab 4 Uhr

Für Autofahrer, die in den kommenden Tagen im Bereich der Brücke unterwegs sind oder zum Einkaufen zu Ikea, Citti oder Plaza fahren wollen, gibt das Tiefbauamt Entwarnung. "Die Bauarbeiten laufen nach Zeitplan", versichert Stadtsprecher Max Keldenich. So wollen die Arbeiter bereits am Montagabend ab 20 Uhr mit dem Abbau der Baugeräte beginnen, sodass alle Fahrspuren der Brücke spätestens am Dienstag, 31. Juli, um 4 Uhr wieder frei sein sollen.