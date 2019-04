Kiel

60 Fahrgeschäfte und Buden bilden den Jahrmarkt, das Angebot reicht von Autoscooter, Riesenrad und Glaslabyrinth bis zu Schießwagen, Süßwarenständen und Imbissen. Die ganz große Attraktion konnten die Organisatoren nicht an Land ziehen. "Die klassischen Fahrgeschäfte sind zwar da, allerdings gibt es keine Neuheiten", erzählt Thomas Horlbeck vom Schaustellerverband Westküste. Das Problem sei, dass parallel größere Jahrmärkte in Hamburg und Bremen stattfinden. "Kleinere Volksfeste haben es schwerer, Schausteller zu bekommen."

Zahl der Gäste zeigt nach oben

Immerhin wirkt sich diese Entwicklung nicht negativ auf das Besucheraufkommen in Kiel aus. Genaue Zahlen kann der Schaustellerverband zwar nicht nennen, allerdings sind zu den vergangenen Märkten – dem Herbstmarkt im September und dem Frühjahrsmarkt 2018 – mehr Gäste gekommen als in den Jahren davor.

Ob Autofahrer von der zweiwöchigen Sperrung des Platzes profitieren, indem nach Ende des Jahrmarkts die Schlaglöcher auf dem Wilhelmplatz beseitigt werden, steht noch nicht fest. Eine Entscheidung fällt erst in der Woche nach Ostern, teilte das städtische Presseamt mit. Möglicherweise wird der Sandboden ausgebessert, sobald die Schausteller abgereist sind.

Besucher sollen trockene Füße behalten

Die Besucher sollten sich aber keine Sorgen machen, dass sie bei nassem Boden durch tiefe Pfützen laufen müssten, meint Udo Klein vom Schaustellerverband Neumünster. "Die Gäste erreichen über die gepflasterten Wege alle Geschäfte." Und das können sie an allen Markttagen ab 14 Uhr. Freitags und an den Wochenenden ist bis 23 Uhr geöffnet, montags bis donnerstags geht der Betrieb bis 22 Uhr.

Besondere Aktionen sind am 23. und 25. April. Am Dienstag liegen in dieser Zeitung Gutscheine bei. Gegen Vorlage der einzelnen Coupons gibt es zwei Fahrten zum Preis von einer. Am Familientag (Donnerstag) sind die Preise um 20 Prozent reduziert.

