Kiel

Die Tat ereignete sich in den frühen Morgenstunden gegen 03.45 Uhr in der Augustenstraße. Die Tatverdächtigen wurden in einem Lebensmittelmarkt beziehungsweise einem angrenzenden Keller angetroffen.

Anwohner hatten zuvor die Polizei darüber informiert, verdächtige Geräusche zu hören. Die Tatverdächtigen gaben an, Lebensmittel entwenden zu wollen. Nach Fertigen der Anzeigen wurden die Männer wieder entlassen.

Von KN