Dabei hatte der Kieler bisher so einen guten Start hingelegt. Schon beim Casting in Hamburg sang der 23-Jährige so gefühlvoll, dass er gleich die „Goldene CD“ von Chefjuror Dieter Bohlen absahnte. Auch beim Auslands-Recall in Thailand begeisterte Taylor mit seiner Stimme.

Sechs Kandidaten bangen beim Halbfinale von DSDS

Als nun am Sonnabend das große Halbfinale von DSDS live bei RTL ausgestrahlt wurde, sah es dann nicht mehr so rosig aus. Mit traumhaften Disney-Songs, Balladen und Evergreens von Queen und The Mamas And The Papas kämpfen Alicia-Awa Beissert, Clarissa Schöppe, Davin Herbrüggen, Joana Kesenci, Nick Ferretti und Taylor Luc Jacobs um den Einzug ins große Finale.

Als Startnummer 3 trat Taylor auf die Bühne. Nach dem eingespielten „magischen Moment“, bei dem Taylors langjährige Freundin Sabrina ihn zusammen mit ganz jungen Fans überrascht hatte, sang der Kieler „ Starlight Express“.

„Ich finde es gut, wie Du das machst“, lobte Juror Xavier Naidoo anschließend. „Wie Du zeigst, dass Du noch was anderes drauf hast. Du machst es so gut, dass ich nichts Schlimmes sagen kann.“ Jurorin Oana Nechiti sprach von einer „mutigen Nummer“. „Schön, dass Du uns eine Vielfalt gezeigt hast.“

Pietro Lombardi war dann nicht mehr ganz so positiv: „Das war Dein bisher schwächster Auftritt.“ Fügte aber wohlwollend hinzu: „Aber gegen Deine Stimme kann ich nichts sagen.“

Dieter Bohlen : „Du hast mit Gefühlen und Tönen gekämpft“

Klartext sprach anschließend Dieter Bohlen: „Ich hasse Musicals“, fing er an. Und: „Sowas liegt Dir überhaupt nicht. Ich hatte einen magischen Moment als Du Grönemeyer gesungen hast. Aber hier hast Du mit Gefühlen und Tönen gekämpft. Dieses Rumgeschleime. Ich mag‘s nicht.“

An die Zuschauer vorm Fernseher gewandt, bat Taylor anschließend um Stimmen: „Hier zu stehen, ist für mich alles andere als selbstverständlich, und ich würde mir wünschen, dass meine Reise hier noch weitergeht.“

Wenig später folgte Taylors zweiter Auftritt: ein Duett mit Clarissa. Aber ach, herjee. Schon nach dem Starlight-Auftritt hatte Dieter Bohlen ja ausgeplaudert, dass er Musicals hasst und bei „Aladdin“ vor lauter Quatschen fast aus der Vorstellung rausgeflogen wäre, und da sangen Taylor und Clarissa nun ausgerechnet „Ein Traum wird wahr“ aus Disney's „Aladdin“.

Das konnte eigentlich nicht gut gehen. Vor lauter Aufregung hatte Taylor dann auch noch mit den richtigen Tönen zu kämpfen.

Dieter Bohlen spricht von „Kackophonie“

„Stimmlich habt Ihr gar nicht miteinander harmoniert“, kritisierte Pietro Lombardi anschließend. Noch vernichtender fiel die Kritik von Dieter Bohlen aus: „Stimmlich war das nah an der Kackophonie. Das hat nichts mit Geschmack zu tun. Falsche Töne sind falsche Töne. Taylor, Du hast manchmal echt voll daneben gelegen.“

Am Ende entschieden allerdings die Zuschauer, wer von den sechs Kandidaten ins große Finale kommt. Per Telefon, per SMS oder Online konnte während der gesamten Sendung für den persönlichen Lieblingskandidaten gestimmt werden.

Taylor und Clarissa schieden aus

Kurz vor 23 Uhr war dann klar: Alicia-Awa Beissert, Davin Herbrüggen, Nick Ferretti und Joana Kesenci sind eine Runde weiter. Und kämpfen am kommenden Sonnabend um den Titel „Supertstar“. Für Taylor Luc Jacobs und Clarissa Schöppe endete das Abenteuer DSDS mit dem Halbfinale.

