Spatenstich frühestens in vier Jahren

Kiel Ausbau der B404 zur A21 - Spatenstich frühestens in vier Jahren Die Autobahn 21 rückt von Süden her langsam, aber sicher immer näher an die Landeshauptstadt. Auch zwischen Klein Barkau und Wellseedamm beginnt das Land im Auftrag des Bundes nun mit der konkreten Planung der Autobahn auf der Trasse der heutigen Bundesstraße 404.

Von Karin Jordt

Wenn die B 404 zur Autobahn 21 ausgebaut wird, fällt die Ampelkreuzung auf Höhe Edisonstraße weg. An dieser Stelle könnte weiterhin eine Ausfahrt in das Gewerbegebiet Wellsee führen. Mitglieder des Handels- und Industrieparks (HIP) fordern jedoch auch eine Auffahrt in Richtung Süden, damit der Schwerlastverkehr aus der Edisonstraße gut abfließen kann. Quelle: Karin Jordt