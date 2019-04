Kiel

Erster Eindruck

Peinlich, dass im Hansastraßen-Programmheft und noch am Schild an der Eintrittskasse der Name der jüdischen Auschwitz- und Ravensbrück-Überlebenden falsch geschrieben ist.

Das Publikum

Hier kommen Jung und Alt zusammen – vom Landtagsabgeordneten bis zur Gewerkschaftsfunktionärin, vom Spät-68er bis zum engagierten Friedensbewegten, vom Studierenden bis zum Sponti-Aktivisten.

Das Programm

Die 94-jährige Bejarano liest zunächst knapp 30 Minuten aus ihrem Buch „Erinnerungen“, in dem sie ihr Schicksal ihrer Inhaftierung durch die Nationalsozialisten, den grausamen Alltag im Konzentrationslager und die eigene Flucht von einem der Todesmärsche aufgeschrieben hat.

Anschließend folgen gemeinsam mit ihrem Sohn Joram Bejarano am E-Bass und Kutlu Yurtseven von der Microphone Mafia alte, traditionelle Volks- und Widerstandslieder, die teilweise ein stilistisches Hip Hop-Update bekommen haben – von der „Judenhure Marie Sanders“ (Brecht/Eisler) bis zum Anti-Kriegs-Klassiker „ Bella Ciao“.

Was in Erinnerung bleibt

Eine ehrliche, mit viel authentischer Überzeugung agierende Esther Bejarano, die offenbar mit dem seit 2008 eingegangenen Kölner Rap-Projekt noch einmal neue Vitalität eingehaucht bekommen hat.

Fazit

Hoffentlich dauert die Liaison zwischen Bejarano und Yurtseven noch viele Jahre an: Menschlich wie kulturell eine wertvolle und wichtige Gegenbotschaft zum zunehmend um sich greifenden Hass innerhalb der Gesellschaft.