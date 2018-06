Kiel

Feuerwehr, Polizei und Rettungsdienst wurden in der Nacht zu einem schweren Unfall in Kiel-Wik gerufen. Nach dem Zusammenstoß mit einem Pkw landete an der Kreuzung Steenbeker Weg/Projensdorfer Straße gegen 0.30 Uhr ein Auto auf dem Dach. "Entgegen erster Meldungen war keine Person in einem Fahrzeug eingeklemmt", teilte die Feuerwehr am Morgen mit.

Den Unfallhergang schildert die Polizei wie folgt: Ein 34-jähriger Polo-Fahrer befuhr den Steenbeker Weg in Richtung Elendsredder. Beim Überqueren der Kreuzung zur Projensdorfer Straße missachtete der Fahrer scheinbar die Vorfahrt eines von rechts kommenden 52-jährigen Toyota-Fahrers, welcher frontal in die Seite des Polos fuhr. Durch die Wucht des Zusammenstoßes überschlug sich der Polo und blieb auf dem Dach liegen.

Die beiden Fahrzeugführer und der 30-jährige Polo-Beifahrer verletzten sich dabei schwer. Rettungswagen brachten die Verletzten in ein Krankenhaus.

Einsatz dauerte von 0.30 bis 4 Uhr

Der Einsatz in der Wik war erst gegen 4 Uhr beendet, da die Polizei am Unfallort noch umfangreich ermittelte. Ein Sachverständiger wurde zur Rekonstruierung des Unfallhergangs auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Kiel angefordert. Die Fahrzeuge wurden zur Spurensicherung beschlagnahmt. Die Feuerwehr leuchtete solange die Unfallstelle aus.

An den nicht mehr fahrtüchtigen Autos entstand ein Sachschaden von ca. 8.000 EUR. Das Polizeibezirksrevier Kiel hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich ab Montag innerhalb der Geschäftszeiten unter der Telefonnummer 0431-1601503 zu melden.

Im Einsatz waren ein Löschzug der Hauptwache, die Freiwillige Feuerwehr Suchsdorf, drei Rettungswagen, ein Notarzt und die Polizei.

Ähnlicher Unfall in der Feldstraße

Erst vor zehn Tagen ereignete sich ebenfalls in Kiel-Wik ein ähnlicher Unfall. Ein Auto überschlug sich nach einem Zusammenstoß. Eine Autofahrerin wurde dabei schwer verletzt.