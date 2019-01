Kiel

Der polizeibekannte Autofahrer war den Beamten am Karlstal aufgefallen. Die Polizisten entschlossen sich zu einer Kontrolle und folgten dem Pkw, der kurzerhand auf einem nahe gelegenen Parkplatz in der Kaiserstraße abgestellt wurde. Der Fahrer verließ sein Fahrzeug und rannte an dem Streifenwagen vorbei. Trotz mehrfacher Aufforderung blieb er nicht stehen und setzte seine Flucht über den Kirchenweg in die Elisabethstraße fort. Im Kirchenweg konnten die Beamten beobachten, wie der Mann einen kleinen Beutel zwischen zwei parkende Pkw warf.

Die Verfolgung endete in einer Kneipe in der Elisabethstraße, in die sich der Fahrer geflüchtet hatte. Nachdem er auch dort einen Fluchtversuch startete, brachten die Beamten ihn zu Boden und legten ihm Handschellen an.

Kein Drogenfund in der Wohnung

Auf der Flucht hatte er nach Polizeiangaben eine Tüte mit Marihuana weggeworfen. Nach der Entnahme einer Blutprobe und der Durchsuchung seiner Wohnung wurde der Mann wegen fehlender Haftgründe wieder auf freien Fuß gesetzt.

Den 23-Jährigen, der nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war, erwartet jetzt eine Anzeige. Aufgrund fehlender Haftgründe durfte er die Wache des 4. Reviers zu Fuß wieder verlassen, teilte die Polizei am Donnerstag mit.

Von KN-online