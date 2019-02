Kiel Baby in Kiel getötet - Unterbringung für Angeklagten gefordert Im Prozess um den gewaltsamen Tod eines vier Wochen alten Babys hat der Verteidiger des 19-jährigen Vaters die Unterbringung des Angeklagten in der Psychiatrie gefordert. Eine Jugendstrafe lehnte Rechtsanwalt Jan Kürschner ab.

Am Freitag wurde in Kiel der Prozess gegen einen 19-jährigen Mann wegen Mordes an seiner wenige Wochen alten Tochter fortgesetzt. Quelle: Angelika Warmuth/dpa