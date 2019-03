Kiel

"Welche Künstler dann jeweils live zu erleben sind, wird noch bekannt gegeben", teilte der NDR am Mittwoch mit. Klar ist dagegen bereits, wann der NDR das Programm dort bestimmt: Am Eröffnungsabend (21. Juni) ist NDR 2 zuständig. Zwei Tage später, am Sonntag, liegt die Verantwortung bei NDR 1 Welle Nord und dem "Schleswig-Holstein-Magazin". Und am Abschlusssonnabend übernehmen die beiden Landesprogramme die Bühne.

Kieler Woche : Rathausbühne wieder mit Classic-Open-Air

Ansonsten setzt die Stadt an dem zentralen Live-Ort auf Bewährtes: Neben der Eröffnung soll auch das Classic-Open-Air mit dem Philharmonischen Orchester Kiel wieder zu einem Höhepunkt der Festwoche werden. "Daneben kommen auch die traditionellen Konzepte wie das Tanzfieber, die Big Band der Bundeswehr oder die Blues-Nacht wieder auf die Bühne", heißt es in einer Beschlussvorlage für den nächsten Hauptausschuss. Auch in diesem Jahr sollen auf der Rathausbühne zudem Segelbilder aus Schilksee auf einer LED-Wand gezeigt werden. Am Abend bestehe das Programm "aus einer bunten Mischung von kulturellen Auftritten".

Zweites Terminalgebäude am Ostseekai in Kiel soll noch dieses Jahr Betrieb aufnehmen

Der Kieler Seehafen baut derzeit ein zweites Terminalgebäude am Ostseekai, das noch in dieser Saison in Betrieb genommen werden soll. "Am Ostseekai verfügt dann jeder Liegeplatz über ein eigenes modernes Abfertigungsgebäude", betonte am Mittwoch Hafenchef Dirk Claus. In den Terminalneubau investiert der Seehafen nach eigenen Angaben neun Millionen Euro.

