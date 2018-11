Kiel Noch ein Großprojekt - Hotelneubau: Jetzt geht's am Exer los Baustart für ein weiteres Großprojekt in der Innenstadt: Das Hotel Hampton by Hilton an der Sparkassen-Arena beginnt jetzt Gestalt anzunehmen.

Von Michael Kluth

So soll es in zwei Jahren am Exerzierplatz aussehen: Visualisierung des Hotels Hampton by Hilton neben der Sparkassen-Arena. Gegenüber entsteht ein Parkhaus. Quelle: Revitalis