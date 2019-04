Kiel

Vielleicht erinnern Sie sich auch an ein ganz besonderes Erlebnis aus Ihrer Jugend in Kiel? KN-online will aus den eingesandten Geschichten eine Serie im Herbst veröffentlichen. Die schönsten Geschichten werden zudem in einem Buch gedruckt, das KN-online gemeinsam mit dem Wachholtz-Verlag herausgibt. Eine der bereits eingesandten Geschichten kommt von Manuela Junghölter. Ein Auszug:

Mein erster Schultag: 1967 war es endlich soweit

Für meine Einschulung 1966 war eigentlich schon alles vorbereitet. Ich hatte einen Schulranzen und sogar schon eine Schultüte, allerdings noch ungefüllt, als mir meine Gesundheit einen Strich durch die Rechnung machte. Kinderkrankheiten sind in dem Alter an sich nichts Ungewöhnliches, aber bei mir traten sie wie an einer Perlenschnur eine nach der anderen auf. An einen durchgehenden Schulbesuch war gar nicht zu denken, ich hätte zu viel versäumt. So musste ich auf den nächsten Einschulungstermin ein Jahr später warten.

An der Gerhardstraße lagen zwei Schulen, die von einer imaginären Grenze etwa auf Höhe der Lornsenstraße voneinander getrennt waren. Die Reventlou-Schule war für die Kinder des nördlichen Teils der Straße zuständig, die Gerhardschule für die Schüler des südlichen Einzugsgebiets. Das war meine Schule, in die ich im September 1967 endlich eingeschult wurde. Ein altehrwürdiges Gebäude noch aus Kaisers Zeiten im historistischen Stil, das den Krieg wie durch ein Wunder überstanden hatte.

Der dunkle Backstein, die großen Sprossenfenster, die vielen Räume mit den hohen Decken und das weitläufige Treppenhaus hatten schon etwas Einschüchterndes und verfehlten ihre Wirkung nicht. Ich war als Schulanfängerin entsprechend beeindruckt. Zur Einschulung versammelten sich alle Schüler in der neugebauten Turnhalle, um auf die Klassen aufgeteilt zu werden. Hier zeigte sich, wie viele Kinder wir tatsächlich waren, eine Menge, die später mit „geburtenstark“ umschrieben wurde.

So können auch Sie Ihre Geschichte einsenden

Schicken Sie uns Ihre Geschichte und Ihre Fotos zum Thema „So war das damals in Kiel – Leser erzählen aus ihrer Jugend“. Die Texte dürfen eine Länge von 4000 bis 5000 Zeichen haben. Außerdem bräuchten wir zwei Fotos – eine Aufnahme aus Kindertagen passend zur Geschichte und ein aktuelles Bild von Ihnen. Mit der Einsendung erklären Sie Ihr Einverständnis zur Publikation und eventuell auch auf Social-Media-Kanälen.

Ihre Einsendung schicken Sie bitte an folgende Adresse: Kieler Nachrichten, Stichwort: „So war das damals in Kiel“, Fleethörn 1-7, 24103 Kiel. Weiterhin können Sie Ihren Beitrag auch per E-Mail an uns schicken: projekt@kieler-nachrichten.de. Den Einsendeschluss haben wir bis zum 30. April verlängert.

