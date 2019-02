Beim Vorlesewettbewerb in Kiel traten am Mittwochvormittag im Kulturforum 21 Sechstklässler an. Sie hatten sich als die besten Vorleser ihrer Schulen für den Stadtentscheid qualifiziert. Siegerin wurde Ida Harig von der Käthe-Kollwitz-Schule, für sie geht es nun weiter zum Bezirksentscheid.