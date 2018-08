Kontinuität bei den Grünen in Kiel: Auf der Jahreshauptversammlung in der Pumpe haben rund 60 Mitglieder am Sonnabend den Kreisvorstand gewählt – und an der Spitze Swaantje Bennecke und Johannes Albig bestätigt. Angesichts von Mitgliederansturm und Wahlerfolgen will die Ökopartei größer denken.