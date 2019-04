Der angespannte Wohnungsmarkt in Kiel öffnet Betrügern Tür und Tor. Da viele Menschen darauf angewiesen sind, schnell eine neue Bleibe zu finden, was in der Stadt gar nicht so einfach ist, akzeptieren Wohnungssuchende viele Bedingungen der Vermieter – und können somit in eine Falle tappen.