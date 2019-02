Kiel

Die Staatsanwältin beantragte demnach wegen Betrugs in besonders schwerem Fall viereinhalb Jahre Gefängnis für den Hauptangeklagten Finanzdienstleister. Dessen Verteidigung hielt drei Jahre und sechs Monate für angemessen, wie eine Gerichtssprecherin auf Anfrage mitteilte.

Für den wegen Beihilfe angeklagten Rechtsanwalt beantragten die Ankläger eine Bewährungsstrafe von zwei Jahren. Außerdem sollen bei ihm rund 200.000 Euro eingezogen werden, und er soll 5000 Euro an eine gemeinnützige Einrichtung zahlen. Sein Verteidiger plädierte dagegen auf Freispruch. Die 6. große Wirtschaftsstrafkammer will das Urteil am 27. Februar (11 Uhr) verkünden.

In der Anklage geht es um einen angeblich vermittelten Schiffskredit zum Bau von Containerschiffen in Höhe von 152 Millionen Euro. Diesen soll der Finanzdienstleiter 2013 einen Bremer Reeder zugesagt haben - für eine Provision in Höhe von rund 7,6 Millionen Euro.

Bank-Garantie nur auf dem Papier

Während das Geld für die Provision in mehreren Tranchen über ausländische Konten auf ein extra angelegtes Konto des mitangeklagten Rechtsanwalts floss, soll die angebliche Bank-Garantie für die Schiffskredite nur auf dem Papier existiert haben. Die Männer wollten sich damit nach Ansicht der Staatsanwaltschaft eine fortlaufende Einnahmequelle und eine Provision ohne Gegenleistung verschaffen. Der Rechtsanwalt sollte für seine Dienste zehn Prozent der Provisionssumme erhalten.

Die Staatsanwaltschaft hatte vor dem Landgericht zunächst Geldwäsche angeklagt, die Wirtschaftsstrafkammer eröffnete aber ein Betrugsverfahren. Beide Angeklagten im Alter von 50 und 57 Jahren wiesen die Vorwürfe zu Prozessbeginn Mitte August 2018 zurück. Damals wollte die Verteidigung Freispruch erreichen. Es seien Risikogeschäfte gewesen, die Vertragsinhalte würden seitens der Ankläger falsch wiedergegeben.

Wäre nicht die Kieler Sparkasse misstrauisch geworden - sie stoppte die Weiterleitung der 7,6 Millionen Euro wegen Geldwäscheverdachts - wäre die Provision nach Darstellung der Staatsanwaltschaft auf ausländische Konten in Hongkong, Paraguay, Liechtenstein, den USA, Rumänien und der Schweiz weitergeflossen und dem Zugriff entzogen worden.

