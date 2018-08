Kiel

Noch vor wenigen Jahren drohte jedes dritte Hochzeitspaar irgendwann nach dem angeblich schönsten Tag des Lebens vor dem Scheidungsrichter zu landen. Die Zeiten scheinen vorbei zu sein: Es gibt weniger Scheidungen und in Kiel auch wieder mehr Heiraten. Bundesweit sank die Zahl 2017 mit 153.500 Scheidungen um 5,5 Prozent gegenüber 2016 und lag damit so niedrig wie im Jahr 1992. Ein Trend, der sich auch in Schleswig-Holstein niederschlägt: Dort trennten sich 3790 Paare, 139 weniger als im Jahr davor.

Frauen nehmen sich eine längere Bedenkzeit vor dem Ja-Wort

Nach Aussagen der Expertin Aglaja Stirn haben Studien ergeben, dass vor allem das Alter der Braut Einfluss auf das Scheidungsrisiko hat: Je älter die Frau bei der Eheschließung ist, desto geringer die Gefahr, sich wieder zu trennen. Da man heute auch ohne Trauschein zusammenleben könne, "nehmen Frauen sich eine längere Bedenkzeit, um zu überlegen, ob sie sich mit dem Ja-Wort festlegen sollen. Entscheiden sie sich für den Schritt, gehen sie ihn bewusst ein".

1120 Paare ließen sich trauen

Mit 1120 Paaren und damit 123 mehr als 2016 gaben sich im vergangenen Jahr so viele Paare wie seit 2003 nicht mehr das Ja-Wort in Kiel. Dagegen ließen sich mit 486 Paaren (125 weniger als 2016) so wenige wie seit 1978 nicht mehr scheiden. Die meisten Eheschließungen auf die Bevölkerungszahl gesehen gab es in Kiel übrigens 1990 mit 1570 Trauungen, die meisten Scheidungen um die Jahrtausendwende.

Da Heiratswillige im Norden offenbar die „Schnapszahl“-Daten im August lieben, erlebten die Standesämter in Kiel, Lübeck, Flensburg und Neumünster einen Ansturm. Nach dem 1. 8. und dem 8.8. ist auch der Termin am Sonnabend, 18. August, ausgebucht. Kiel bietet an dem Tag zusätzlich Eheschließungen parallel in zwei Außentraustellen an.

Tipps für die perfekte Hochzeit

Der Norden sagt "Jo": Im Hochzeitsdossier von KN-Online finden Sie Tipps für Ihre Hochzeit und eine Karte mit allen Hochzeitslocations am Meer.