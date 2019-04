Kiel

Was wäre eine Stadt ohne die Menschen, die in ihr leben? Kiel hat im Laufe seiner fast acht Jahrhunderte währenden Geschichte eine Menge bekannter Töchter und Söhne hervorgebracht. Ihre Namen sind untrennbar mit dem Namen der schleswig-holsteinischen Landeshauptstadt verbunden. Außerdem haben sich immer wieder Menschen aus aller Welt auf den Weg gemacht, um nach Kiel zu kommen, hier an der mehr als 350 Jahre alten Universität zu studieren und zu forschen oder aber in Kiel den Grundstein für Firmen oder sportliche Karrieren zu legen.

Botschafter von Kiel

In unserer Galerie haben wir die wohl 50 bekanntesten Kielerinnen und Kieler zusammengestellt, die geradezu Botschafter "ihrer" Stadt sind.

Unsere Zusammenstellung ist kein Ranking. Auch haben wir die Persönlichkeiten aus Kultur und Politik, Sport und Wirtschaft, Gesellschaft und Forschung nicht alphabetisch oder nach Geburtsjahren geordnet. Für uns war sogar unerheblich, ob die Personen an Förde geboren sind oder nicht.

Entscheidend für die Frage, wer in unsere Galerie kommt, war schlicht und einfach, dass das Leben dieser Menschen untrennbar mit Kiel verbunden ist. Wir wünschen viel Spaß beim Durchklicken!

Zur Galerie In einer Galerie haben wir die wohl 50 bekanntesten Kielerinnen und Kieler zusammengestellt. Sie sind Botschafter "ihrer" Stadt.

Von Thomas Paterjey/RND