Kiel

Auf der Couch sitzend hat Oliver Kraus einen Bericht über eine Fußball-Liga für Dicke gesehen. Das gefiel dem 1,88 Meter großen und 150 Kilo schweren Mann, und in ihm reifte die Idee, selber eine solche Mannschaft zu gründen. In Frank Dölle, Fußballobmann im SV Hammer, fand Kraus einen Verbündeten, der ihm half, die Gruppe in dem Sportverein am Damaschkeweg anzusiedeln. „Ich war schwer beeindruckt von der Idee und habe mich gefragt, warum es das eigentlich noch nicht gibt“, so Dölle. Fußball sei als Sportart ideal, denn es ginge um Ausdauer, Schnelligkeit und Kraft. „Alles zusammen treibt den Puls hoch.“

Übergewichtige können oft nicht mithalten

Doch „normalerweise sind in den Fußballmannschaften vornehmlich drahtige Kerle, da kann man als Übergewichtiger nicht mithalten“, beschreibt Kraus. Deswegen darf bei ihm nur mitspielen, wer zwischen 30 und 55 Jahre alt und adipös ist, also starkes Übergewicht hat. Sein Ziel für die Mannschaft, bei der auch Frauen mitspielen dürfen: „Du kommst raus, bist an der frischen Luft und hast Spaß in der Gemeinschaft.“

Jeder sollte seine Grenzen kennen

Während des Trainings muss jeder selbst sehen, wo seine Grenzen sind, zum Beispiel bei der Belastung der Gelenke. „Es gibt keinen Druck, keinen Zwang und natürlich Verschnaufpausen nach Bedarf.“ Ist das Training erst einmal angelaufen, könnte er sich auch vorstellen, mal einen Abend zum Thema Ernährungsberatung anzubieten. Beim ersten Training mit Warmmachen, Stretchen und einer Runde Bolzen schauten schon zwölf Mitspieler vorbei. Beide Trainingszeiten montags und donnerstags ab 19.30 Uhr sind schon gut besucht. „Ich möchte gerne eine feste Mannschaft und keine Eintagsfliege“, betont er.