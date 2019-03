Kiel

Mit sieben Schüssen wird im Kieler " Tatort" (Borowski und das Glück der Anderen) ein smarter, gut aussehender Mann in Designerklamotten in seiner Villa erschossen, er spuckt Blut in Fontänen, bevor er stirbt. Die Kamera zeigt, wie Peggy schießt. Sie ist die Nachbarin, wohnt gegenüber, ist Kassiererin von Beruf - und aus Neid in die Villa eingebrochen, auf der Suche nach dem Jackpot-Los, das 14,2 Millionen Euro Gewinn bedeutet.

Die Handlung von " Borowski und das Glück der Anderen"

Der Kieler " Tatort" zeigt zum Anfang einen Blick von oben auf die adrette Wohnsiedlung, um sich dann dem Schicksal der Menschen zu nähern. In ihrem Zuhause dreht Kassiererin Peggy (ausdrucksstark Katrin Wichmann) durch.

Mit einem Benzin-Rasenmäher fährt die Berserkerin durch ihr Wohnzimmer und zerstört es - wie zuvor ihr Leben und ihr kleines Glück, das sie zuletzt nicht mehr so empfunden hatte.

Im Gegensatz zum Zuschauer kennen Kommissar Klaus Borowski ( Axel Milberg) und seine junge Kollegin Mila Sahin (Almila Bagriacik) nicht die Hintergründe des Verbrechens. Axel Milberg mimt Klaus Borowski wie eh und je mit lakonischem Humor, großer Ermittlererfahrung und zaudernd.

Almila Bagriacik übernimmt den Gegenpart - impulsiv, voreilig und zupackend. Das Ermittlerduo spielt sich in seiner zweiten Kieler " Tatort"-Episode immer besser aufeinander ein.

Skurrile, überzeichnete Szenen mit schwarzem Humor prägen den Kieler " Tatort". Etwa, wenn Klaus Borowski die Erschießungsszene mit der Gerichtsmedizinerin mit aberwitzigen Dialogen nachspielt - und daneben auf dem Obduktionstisch die Leiche liegt, mit Pfeilen, die aus jedem Einschussloch ragen. Feinsinn fehlt auch nicht, wenn Borowski auf die Frage, ob er glücklich sei, doppeldeutig antwortet: "Zum Glück fehlt mir die Frau."

Jetzt ist aber ihre Meinung gefragt: Wie kam der Kieler „ Tatort“ bei Ihnen an? Sie können für den TV-Krimi in unserer Umfrage Schulnoten vergeben. 1 für hat mir sehr gut gefallen, 6 - ging gar nicht.

