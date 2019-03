Kiel

In Kiel-Holtenau kam es am Donnerstagnachmittag zu einem Feuer in einem Reihenhaus. Wie die Feuerwehr mitteilte, wurde sie gegen 16.25 über den Brand in der Gravensteiner Straße informiert. Es brannte eine Ethanol-Ofen.

25 Einsatzkräfte konnten den Brand schnell löschen. Bei dem Feuer erlitt eine Person eine Rauchgasvergiftung und wurde in ein Krankenhaus eingewiesen.

Von RND/sal