Die Zeiten, in denen Kieler Jecken in Scharen die närrische Zeit feierten, scheint in Kiel endgültig der Vergangenheit anzugehören. Die Gründe dafür sind vielschichtig. Ein Besuch bei Kieler Karnevalisten, die am vergangenen Wochenende im Bürgerhaus Kronshagen feierten.