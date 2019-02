Kiel

Der Brand im Gewerbegebiet in Kiel-Wellsee war gegen 16.45 Uhr von Anwohnern der Leitstelle gemeldet worden. Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte in der Braunstraße hatten sich die Flammen in der Lagerhalle einer Firma für Baumaschinen bereits auf die Dachkonstruktion ausgeweitet. Die Berufsfeuerwehr sowie die freiwilligen Wehren aus Rönne und Moorsee konnte den Brand bis 18 Uhr löschen. Eine schwarze Rauchwolke bildete sich im Kieler Süden. Mittels Drehleiter müssen Teile des Daches aufgenommen werden um Glutnester zu löschen.

Straßen zeitweise gesperrt

„Nach ersten Erkenntnissen haben Müllbehälter und Reifen gebrannt“, so Jens Petersen vom Direktionsdienst der Kieler Berufsfeuerwehr. Zur Brandbekämpfung mussten mehrere Trupps unter Atemschutz ins Gebäude vordringen. Verletzte gab es aber glücklicherweise nicht. Die Nachlöscharbeiten werden sich noch in die Abendstunden des Montags dauern. Die Braunstraße und der Wellseedamm waren zeitweise gesperrt, da sie als Bereitstellungsraum für Einsatzfahrzeuge genutzt werden mussten.

Brandursache unklar

Insgesamt waren etwa 60 Einsatzkräfte von Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei vor Ort. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Eine Ursache des Feuers ist noch unklar.